شكرا لقرائتكم خبر عن Fast & Furious 9 يحقق 59 مليون دولار يوم افتتاحه في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بداية واعدة لموسم شباك التذاكر الصيفي، انطلق الإصدار الأخير من Fast & Furious بإيرادات ضخمة قدرها 59.1 مليون دولار، وذلك يوم افتتاحه في السينمات الصينية، بينما كان يقوم أيضًا بعمل قوي في منتصف الأسبوع في أسواق أخرى حيث افتتح هذا الأسبوع بمبلغ 69.8 مليون دولار .

وكان يوم الافتتاح في الصين ثاني أكبر يوم منذ عودة شباك التذاكر من شركة Universal، وتم افتتاح فيلم Universal المليء بالإثارة أولاً في أسواق مختارة في الخارج قبل موعد عرضه في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية 25 يونيو، وعرض الفيلم في المناطق التي تعافت من COVID-19، مثل الصين وكوريا الجنوبية وروسيا. تم إطلاق F9 أيضًا هذا الأسبوع في هونج كونج والشرق الأوسط.

أصبحت الصين، على مدى السنوات العديدة الماضية، المركز الخارجي الأول لأفلام الحركة، بأكثر من 1 مليار دولار، حيث تمتلك سلسلة Fast عدة سجلات في الصين، بما في ذلك المرتبة الثانية والثالثة كأكبرأفلام هوليوود في الصين على الإطلاق.

يأتى هذا فيما حرص النجم العالمي فان ديزل - فى وقت سابق - على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثيرمن اللقطات التي جمعته في الأجزاء السابقة من سلسلة الأكشن Fast & Furious، قبل عرض الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة، ونشر فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم عددا من المشاهد التي جمعته مع العائلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات الأجزاء السابقة، مع إضافة مشهد عناق مع النجم العالمي الراحل بول ووكر.

وكان قد تحدث نجم Fast & Furious فان ديزل عن الجزء الـ9 ، قائلا: "جاستن هو أحد هؤلاء المخرجين الذين يفكرون خارج الصندوق وسيلعب مع كل ما يمكن إدراجه في القصة"، مضيفاً :"ترى الكثير في المقطع الدعائي، لكنك لم تر أي شيء بعد وهذا مثير، هناك الكثير".