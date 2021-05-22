شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لـ بروس ويلز من كواليس تصوير فيلمه الجديد مع جون ترافولتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الممثل العالمى بروس ويلز تصوير أول مشاهده في أحدث أفلامه التي تجمع بصديق عمره الممثل جون ترافولتا، حسب موقع "ديلى ميل" الذى كشف خلال تقريره عن الصور الأولى للنجم الشهير من كواليس تصوير الفيلم، حيث طغى عليها طابع الأكشن والإثارة، وظهر فيها بروس ويلز وهو يمسك السلاح بكواليس العمل الذى يحمل اسم Paradise City.



بروس ويلز

وكان موقع Deadline كشف عن مفاجأة سعيدة لمحبى النجمين بروس ويلز وجون ترافولتا، وذلك بعدما أكد تقرير للموقع الشهير عن اجتماع الثنائى معًا في بطولة الفيلم ليعودا به للمشاركة سويًا بعد مرور أكثر من ربع قرن على بطولتهما لفيلم واحد هو Pulp Fiction الذى مر عليه 27 عامًا بالتحديد، حيث تعاونا فيه مع المخرج تارانتينو.



بروس ويلز

تقرير موقع Deadline أضاف أن الفيلم القادم يحمل اسم Paradise City وسيظهران فيه كخصمين بفيلم ينتمى لنوعية أفلام الأكشن المميزة المعتادة لمحبى الثنائى.



بروس ويلز

من ناحية أخرى سبق ووجه النجم العالمي جون ترافولتا رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة كيلي بريستون، بمناسبة عيد الأم بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الـ 10 من مايو، قبل ايام، معبرًا فيها عن مدي تأثيرها بحياته وحياة أبنائه، ونشر صور له معها بصحبة أبنائه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا عليها قائلاً: "عزيزتي كيلي ، لقد جلبت إلى حياتي ثلاثة من أروع الأطفال الذين عرفتهم على الإطلاق. شكرًا لك. نحن نحبك ونشتاق لك. عيد أم سعيد".