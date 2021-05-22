هاني رمزي يهدي عرض مسرحية "أبو العربي" لروح سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان هاني رمزي، عن إهدائه عرض مسرحية "أبو العربي" لروح الفنان سمير غانم.

وكتب رمزي، عبر حسابه على تويتر: "‏عرض النهاردة لمسرحية (أبو العربي) هو عبارة عن إحتفالية بعنوان (في حب سمير غانم)، وسنهدي العرض لروحه، لأنه عاشق المسرح وعاشق الضحك الله يرحمه".

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه في إقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو.