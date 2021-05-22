حفل الزفاف الأسطوري لابنة المرشدي.. ماذا حدث في القطامية هايتس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل رجل الأعمال الشهير محمد المرشدي، عضو مجلس الشيوخ، مساء أمس الجمعة، بحفل زفاف ابنته "نور المرشدي"، على" أمير عبدالوهاب" في قصر المرشدي بالقطامية هايتس، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

التجهيزات الأولية

التقطت عدسة الخليج 365، فيديو للتجهيزات الأولية الخاصة بحفل زفاف "نور المرشدي" كريمة رجل الأعمال محمد المرشدي الذي أظهر حجم الاستعدادات الخاصة بالحفل الضخم.

مدة بناء موقع حفل الزفاف

استغرق بناء موقع الحفل الأسطوري مدة تصل لـ 3 أشهر، ليسع عدة آلاف من المدعوين ويلائم فقرات الحفل الذي تضمن استعراضات وفقرات فنية احترافية، مع استخدام كثيف للأضواء المبهرة وكافة ألوان الإضاء الإحترافية التي تماثل مهرجانات السينما الشهيرة.

دعوات الحضور

كانت دعوة الحضور للزفاف عبارة عن فيديو يرسل للمدعوين يتضمن، دعوة أهل العروسين لزفاف نور وأمير مع موقع حفل الزفاف في القطامية هايتس.

حضور الفنانين

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الزفاف، بينهم: ليلى علوي وإلهام شاهين وتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

مطربو الحفل

أحيا حفل الزفاف كل من: راغب علامة ونانسي عجرم وتامر حسني، وتضمن الحفل فقرات فنية أخرى كان بعضها غربيا.

ونشر علامة، صورا من الحفل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "وعادت ‎الأفراح وسترحل ‎كورونا، وسنفرح ونغنّي ونعيش الحياة بجمالها".

وأضاف: "ألف مبروك للعروسة القمر ‎نور المرشدي وعريسها ‎أمير عبد الوهاب في ‎فرح الأفراح بـ ‎مصر الحبيبة، فرحنا وغنّينا وسط آلاف الأشخاص.. الحمدلله ابتدت الحياة تعود إلى طبيعتها".

أثار مشاركة عدد من الفنانين في الحفل، حالة من الجدل عقب ظهورهم، خاصة بعد حضورهم جنازة الفنان الكبير سمير غانم الذي توافق في نفس يوم حفل الزفاف الأسطوري. حيث ظهرت صورهم على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ولاحقتهم انتقادات خاصة الذين ظهروا وتحدثوا أمام كاميرات الإعلام في الجنازة وعبروا عن حزنهم الشديد، ثم ظهروا يرقصون في حفل الزفاف.