لماذا غابت هالة صدقي عن مشاركة الفنانين حفل زفاف أمس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة هالة صدقي، أنها كانت متواجدة في دبي الأيام الماضية، وجاء نزولها للقاهرة بسبب دعوة تلقتها لحضور حفل زفاف، قبل أن يصلها خبر وفاة الفنان سمير غانم.

وكتبت هالة، عبر حسابها على "فيسبوك" تعليقا على صورة تجمع رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز: "أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.. نزلت من دبي لحضور فرح، روحت العزاء، واعتذرت عن الفرح".

وتابعت: "كما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض".

وأوضحت: "وفِي يوم سألت رجاء.. يا رجاء أنتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية، وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش، كانت تقولي علشان في عزائي عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقى عزاء كبير.. وتتركنا رجاء في ظروف كورونا وخلسة أصدقائها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها".

وأضافت: "ودلال حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضرش العزاء.. ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة وأنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش".

واختتمت: "أوعى تحسبها أبدا سيبها على ربنا واللي رايده هيكون.. الإنسان مسير وغير مخير... الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".