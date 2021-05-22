استمر بنائه 3 شهور.. شاهد مراحل بناء "لوكيشن" الزفاف الأسطوري لابنة محمد المرشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - التقطت عدسة الخليج 365، فيديو للتجهيزات الأولية الخاصة بحفل زفاف "نور المرشدي" كريمة رجل الأعمال محمد المرشدي الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

استمر بناء "اللوكيشن" الذي أقيم به حفل الزفاف الأسطوري 3 أشهر، وننشر فيديو يوضح مراحل بناء اللوكيشن.

واحتفل رجل الأعمال الشهير محمد المرشدي، عضو مجلس الشيوخ، بحفل زفاف ابنته "نور"، على" أمير" في قصر المرشدي بالقطامية هايتس.

وشهد حفل الزفاف الذي وصف بـ"الأسطوري" وأقيم في قصر المرشدي؛ حضور عدد من المشاهير والمسئولين والشخصيات العامة السياسية والفنية، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

وكان من بين الحضور بالوسط الفني كل من، ليلى علوي وإلهام شاهين وتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وأحيا الحفل راغب علامة ونانسي عجرم وتامر حسني.