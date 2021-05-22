فن ومشاهير

استمر بنائه 3 شهور.. شاهد مراحل بناء "لوكيشن" الزفاف الأسطوري لابنة محمد المرشدي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - التقطت عدسة الخليج 365، فيديو للتجهيزات الأولية الخاصة بحفل زفاف "نور المرشدي" كريمة رجل الأعمال محمد المرشدي الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

استمر بناء "اللوكيشن" الذي أقيم به حفل الزفاف الأسطوري 3 أشهر، وننشر فيديو يوضح مراحل بناء اللوكيشن.

واحتفل رجل الأعمال الشهير محمد المرشدي، عضو مجلس الشيوخ، بحفل زفاف ابنته "نور"، على" أمير" في قصر المرشدي بالقطامية هايتس.

وشهد حفل الزفاف الذي وصف بـ"الأسطوري" وأقيم في قصر المرشدي؛ حضور عدد من المشاهير والمسئولين والشخصيات العامة السياسية والفنية، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

وكان من بين الحضور بالوسط الفني كل من، ليلى علوي وإلهام شاهين وتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وأحيا الحفل راغب علامة ونانسي عجرم وتامر حسني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا