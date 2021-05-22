نهال عنبر عن سمير غانم: "آخر شمعة انطفت في ثلاثي أضواء المسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة نهال عنبر، رسالة إلى الفنان الراحل سمير غانم الذي رحل عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ ٨٤ عاما.

ونشرت نهال، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "آخر شمعة انطفت في ثلاثي أضواء المسرح.. ربنا يرحمك.. سيبتلنا كل الذكريات الحلوة والتاريخ العظيم ".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".