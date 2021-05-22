عمرو عاكف ينتهي من مونتاج "المنصة 3" وينتظر عرض "من أنا" لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المونتير عمرو عاكف، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن مسلسل كوفيد 25، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنان يوسف الشريف، مشيرا إلى أن المسلسل كان صعبا، لكونه تطلب استخدام تقنيات عالمية في الجرافيكس الخاصة بالعمل.

وأكد في بيان صحفي أن ردود الفعل التي تلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن المسلسل فاقت كل توقعاته.

كما أعلن عاكف انتهاءه من مونتاج جميع حلقات الجزء الثالث من مسلسل "المنصة" بعدما حقق الجزء الثاني من المسلسل، الذي عرض خلال شهر أبريل الماضي، نجاحا كبيرا عبر منصة نتفليكس العالمية.

ونشر المونتير المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور التي تجمعه بالكاتب السوري هوزان عكو، وياسر سامي، مخرج الجزء الثالث من مسلسل "المنصة"، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله بعد نجاح الموسم التاني من مسلسل المنصة تم الانتهاء من اعمال المونتاج والجرافيكس للموسم الثالث يعرض على شبكة Netflix أول الشهر القادم.. بشكر شباب شركة The crew اللي عملوا مجهود جبار في المسلسل وبشكر المخرج ياسر سامي اللي كانت تجربة جميلة وعملنا شغل جامد جدا الحمد لله، وعلى طول بننجح سوا وبشكر المؤلف هوزان عكو اللي بجد اكبر مكسب في المسلسل اني اتعرفت واشتغلت مع مؤلف عربي فنان ومحترم ومش شايف غير العالمية".

وتابع "كمان مستني نزول فيلم مش أنا مع حبيبي نجم الجيل تامر اللي هنزل خلال الفترة اللي جاية والفيلم مليان مفاجآت".

المنصة من بطولة النجوم: مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، باسم ياخور، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، سامر إسماعيل، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، رهام القصار، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، أسامة حلال، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، مؤيد الخراط، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا، ومونتاج شركة the crew عمرو عاكف، تأليف الكاتب السوري هوزان عكو، وإخراج ياسر سامي.

فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.