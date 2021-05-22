نبيل الحلفاوي يكشف سبب عدم استمراره في الإخراج والاكتفاء بالتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن سبب عدم استمراره في الإخراج والاكتفاء بالعمل كممثل فقط، بعد تجربة إخراجية وحيدة في حياته.

وجه أحد متابعي الحلفاوي، سؤالا له عبر تويتر، قال فيه: "‏‎حضرتك اشتغلت إخراج مسرحي يا قبطان بصراحة معلومة جديدة عليا.. مع علمي إن الإخراج المسرحي أصعب بمراحل من الإخراج السينمائي.. لماذا لم تكرر التجربة يا قبطان؟ ".

ورد الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً :"‏لأ .. كان بعض أساتذتي وزملائي منذ أيام المعهد يقترحون عليا أن أضيف هذا التوجه للتمثيل، ولكني رفضت تماما".

وأضاف "قلقي الدائم والمبالغ فيه بالنسبة للتفاصيل لا يتفق مع الإخراج ولا المناصب.. كانت هذه هي المرة الوحيدة ولم أكررها".

وشارك الحلفاوي، في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل" القاهرة كابول ".

المسلسل بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.