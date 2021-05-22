شاهد.. سعودي يروض الحيوانات المفترسة بطريقة مجنونة

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - مايو - 2021 3:42 مساءً

بطريقة غريبة ومجنونة، يمارس شاب سعودي هوايته المفضلة في ترويض الحيوانات المفترسة.

ووثق الشاب السعودي أسامة الدغيري علاقاته القوية مع الحيوانات المفترسة، عبر فيديوهات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك الدغيري مقاطع الفيديو المضحكة، حتى تكونت لديه قاعدة جماهيرية كبيرة داخل المملكة وخارجها.

أسامة الدغيري مروض الحيوانات المفترسة هو شاب سعودي صديق للحيوانات المتوحشة والحيوانات الأليفة، يداعب الحيوانات ويجلس برفقتها أوقاتا طويلة في منزله، ما جعل الكثير من الناس يدهشون من طريقة تعامله معها بكل بساطة، وكأن هناك لغة تفاهم خاصة بينهم.