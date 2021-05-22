كومان يشن هجوماً على برشلونة.. “لا يحترموني”

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

خرج مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان عن صمته، وشن هجوماً على وسائل الإعلام وإدارة نادي برشلونة، وذلك وسط تصاعد التوقعات بإقالته من منصبه مع نهاية الموسم الجاري، بسبب نتائج الفريق السلبية.

واتهم “كومان” وسائل الإعلام بأنها لا تحترمه خاصةً فيما يتعلق بمستقبله مع النادي الكاتلوني، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه لا يتلق الدعم المطلوب من قبل الإدارة الجديدة للنادي، في أول انتقادٍ رسمي منه لإدارة “خوان لابورتا”.

يشار إلى أن نادي برشلونة فقد فرصة المنافسة على لقب الدوري المحلي بعد نتائج سلبية ضمن آخر جولات الليغا، حيث حقق في آخر 5 جولات فوز واحد فقط مقابل تعادلين وخسارة.

إلى جانب ذلك، أكد “كومان” أنه لا يمتلك أي معلومات حول مستقبله مع برشلونة، موضحاً: “لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في منصبي لكي أكون أمينا، لم أتحدث إلى رئيس النادي”.

وتأتي تصريحات “كومان” بعد ساعات قليلة من تصريحات رئيس النادي “لابورتا”، التي كشف خلالها عن تغييرات كبيرة على النادي، في الموسم المقبل، ما اعتبر إشارة إلى إمكانية إقالة “كومان” كم منصبه.

يشار إلى ان تقارير إعلامية إسبانية كشفت عن وجود تواصل بين إدارة النادي وبين عدد من المدربين المحتملين لخلافة “كومان” بينهم لاعب الوسط السابق “تشابي هرنانديز” ومدرب ليفربول الإنكليزي، “يورغن كلوب”.

يذكر أن المدرب البالغ من العمر “58 عاما” قد أعلن بأنه لا يشعر بمساندة مجلس الإدارة رغم أن كان عليه تحمل موسم مضطرب وفي بعض الأحيان اضطر للإجابة عن أسئلة بالنيابة عنهم،

وقال كومان: في الجزء الأخير من الموسم لم أشعر بدعم النادي. لم نتحدث عن المستقبل. كانت هناك أوقات اضطررت فيها أن أكون متحدثا باسم النادي وينبغي ملاحظة ذلك. أعلم أننا بحاجة لإجراء تغييرات من أجل الفوز بالألقاب حتى لو كان ذلك يعني مدربا جديدا أو لاعبين جددا، لكن يجب أن نتواصل.