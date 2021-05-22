شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاء النيل والدانوب".. موسيقى تمزج الطابع الشرقى بالأسلوب الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحت عنوان "لقاء النيل والدانوب" تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة حفلاً للموسيقار المصرى النمساوى عمرو عقبة بمشاركة تلميذيه من معهد الكونسيرفتوار نادر ناجي وروزيلا عادل مع فريق يضم عدد من العازفين المتميزين وذلك فى السابعة مساء الاثنين 24 مايو على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى تمزج بين الطابع الشرقى والاسلوب الغربى منها ثلاثية للفلوت والعود والتشيللو، معزوفة للتشيللو المنفرد، ثلاثية للفلوت والفيولا والتشيللو، مؤلفة للبيانو المنفرد وغيرها الى جانب رقصة بلدى للڤيولا والبيانو ل روزيلا عادل ومعزوفة للكلارنيت والتشيللو ل نادر ناجى.

يذكر أن عمرو عقبة موسيقار مصرى نمساوى درس الموسيقى بجامعة جراتس للموسيقي والفنون بالنمسا كما درس التاليف الموسيقي، بإيطاليا، عزف أعماله أوركسترا إذاعة بي بي سي السيمفوني - أوركسترا راديو شتوتجارت السيمفوني وغيرهم، كما تم بثت مؤلفاته الموسيقية العديد من مختلف اذاعات الدول الاوروبية منها ألمانيا - النمسا - إسبانيا -الدنمارك وغيرها، نال عدة جوائز دولية ويقوم حاليًا بتدريس التأليف الموسيقي بالجامعة الامريكية ومعهد الكونسرفتوار.