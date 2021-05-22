نادر الأتات يُشعل أجواء جمهورية الدومينيكان في افتتاح مهرجان الأغنية العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: افتتح النجم اللبناني نادر الأتات حفلات مهرجان الأغنية العربية في جمهورية الدومينيكان والتي ستمتد على مدار أربعة ليالٍ من أقوى وأجمل السهرات مع الفنانين وائل كفوري، راغب علامة، ملحم زين، صابر الرباعي، حسين الديك، ناجي أسطا، ناصيف زيتون، ووفيق حبيب.

وقدّم الفنان نادر الأتات سهرة من العمر في كازينو بونتا كانا على البحر في أوتيل Hard Rock ليل 21 مايو الحالي، حيث التقى جمهور الجالية العربية بعد غياب عن احياء السهرات والمهرجانات جراء تفشي كورونا الذي أثّر على قطاع الترفيه.

نادر أشعل أجواء جمهورية الدومينيكان بباقة من أجمل الأغنيات وكان تفاعل الساهرين معه أكثر من رائع حيث تركوا مقاعدهم واحتشدوا حوله، فاستمرت السهرة حتى ساعات الفجر الأولى.

ومهرجان الأغنية العربية في جمهورية الدومينيكان يجمع الفنانين مع أبناء الجاليات العربية وعشاق الحفلات والسهر يشارك فيه أيضًا كل من هشام حداد، جورج نعمة وكارلوس.

على صعيد آخر، يعود نادر الأتات في الساعات المقبلة إلى لبنان حيث سيضع لمساته الأخيرة على الأغنية العراقية الديو التي تجمعه مع الفنان نور الزين استعدادًا لإصدارها في موسم الصيف.