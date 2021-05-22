بلقيس وسيف نبيل.. تحاصرهما الملايين في “ممكن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: احتفل النجمان بلقيس وسيف نبيل بتحقيق الديو الغنائي الذي جمعها في كليب “ممكن” باللهجة العراقية، أكثر من 10 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

ونشرت بلقيس في هذه المناسبة عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام” صورة جمعتها بنبيل وعلّقت عليها قائلةً: “لقد فعلناها”. أما سيف نبيل فنشر الصورة نفسها وعلّق قائلًا: “ممكن 10 ملايين مشاهدة”.

وكان الثنائي طرح الأغنية بتاريخ 13 من شهر أيار (مايو) الحالي، من ألحان سيف نبيل، وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ، وتولى إخراج الكليب دان حدّاد.

وتضمن الكليب البسيط مشاهد طغت عليها الرومانسية والحب، بصوتين كبيرين نجحا في توصيل الأغنية الى قلوب المشاهدين، الذين تفاعلوا مع الكلمات واللحن وأثنوا على جمال الديو المتميز بإحساس النجميّن العالي وحرفيتهما بالغناء والكيمياء القوية بينهما.

نفيد بالذكر أن أغنية “ممكن” من ألحان سيف نبيل، كلمات سيف الفارس وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، أما الكليب فهو من اخراج دان حداد.