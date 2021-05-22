بالصور – حازم شريف يكشف وجه خطيبته أخيراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان السوري حازم شريف بشكل مفاجئ وجه خطيبته التي أعلن ارتباطه بها في شهر أيار (مايو) المنصرم، من دون أن يعلن هويتها.

وشارك حامل لقب “محبوب العرب” في الموسم الثالث من برنامج “اراب ايدول”، جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة جمعته بخطيبته معلقاً بقوله في حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”: “خطيبة قلبي”، إلى جانب رسم تعبيري (إيموجي) على شكل خاتم.

وتلقى شريف التهاني من قبل عدد كبير من النجوم العرب على رأسهم باسل خياط وقصي وخولي وريتا حرب وعامر العلي وهبة نور واسماعيل مداح وفداء الكبرا.

يُذكر أنّ شريف خريج المعهد العالي للموسيقى وسافر إلى فرنسا لتعلمها. وقتل والده خلال الأحداث المندلعة في سوريا وبقي مع والدته وإخوته.

وفي عام 2014 تُوج شريف بلقب “محبوب العرب” بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت أمام المشتركين هيثم خلايلي وماجد المدني.