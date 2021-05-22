شيرين رضا تكشف عن سر حبها لأدوار الشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا عن سر حبها لتجسيد الأدوار الشريرة، مشيرةً إلى أنها تستمتع كثيراً في تجسيدها لهذه النوعية من الأدوار لأنها لا تمارس الشر في حياتها الحقيقية.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية، أن التمثيل يمنحها فرصة ممارسة الشر من دون وقوع ضرر على أشخاص في الحقيقية، معلقة: “أنا بمثل عشان ألعب.. واللعب في الشر ألذ بكتير من أني أمثل دور البريئة”.

وأضافت أنها تجسد شخصية “برناديت” في فيلم “في عز الضهر” وتكون مسؤولة وصاحبة سلطة في أحد الجهات الأجنبية، معلقة “لا يوجد شيء خطأ إلا وقامت به”.

وتحدثت شيرين عن كواليس الفيلم مع الفنان العالمي مينا مسعود باعتباره أولى تجاربه في مصر، موضحة أنه “في بداية الأمر شعر بالفزع بسبب الطريقة التي نعمل بها والوقت الكبير الذي نستغرقه للتصوير، وهو عكس ما يحدث معه في هوليوود، ولكن في النهاية استمتع معنا كثيراً وكانت الأجواء ممتازة”.

أما عن سبب غيابها عن الدراما الرمضانية لهذا العام، أوضحت أن المشاركة في مسلسل رمضاني بالنسبة لها “عذاب مرير وأصعب من الحكم عليها بالسجن 25 عاماً”، نظراً لكم الضغوطات التي تمارس على الفنان لكي يلحق بالماراثون الرمضاني، لذلك قررت أن تحصل على إجازة لعدة سنوات من الدراما والتركيز في السينما.

وكانت شيرين قد حرصت على دعم جنا دياب، ابنة طليقها النجم المصري عمرو دياب، من زوجته الثانية زينة عاشور، وذلك عقب إعلان “جنا” معاناتها اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

وسبق وأكدت جنا دياب، في منشور مطول لها بثته في “إنستغرام”، وطالبت من خلاله متابعيها بعدم الاستسلام أمام مرض كهذا، ودعتهم لمزيد من الثقة بالنفس، كونهم لديهم القدرة على تنفيذ خطوات كبيرة في ما يخص حياتهم، من دون النظر للمعاناة التي يعيشونها.