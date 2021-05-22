شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هدسون وليزلى أودوم جونيور ينضمان إلى دانيال كريج فى فيلم Knives Out 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر عمليات التعاقد مع النجوم من أجل الانضمام لفريق عمل فيلم Knives Out 2، حيث تم التعاقد مع النجمة العالمية كيت هدسون، وذلك بعدما انضم مؤخرًا عدد من الممثلين الآخرين، وهم كاثرين هان، ديف باوتيستا، وجانيل مونى، وإدوارد نورتون، بالإضافة إلى النجم العائد دانيال كريج.

وفيما يبدو أن صناع فيلم Knives Out 2 يحضرون لعمل قوى، فمازال المخرج حتى الآن يكمل فريق العمل بأقوي نجوم هوليوود، حيث انضم أيضًا لطاقم الفيلم، الممثل العالمي ليزلي أودوم جونيور، الذي بدأ بالفعل التحضير لبدء التصوير بشكل جدى.



كيت هدسون

وحسب موقع deadline تفاصيل الحبكة الدرامية غير معروفة في هذا الوقت بخلاف عودة كريج لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من المشتبه بهم، ومن غير المعروف أيضًا من سيلعب أدوار أخرى فى الفيلم الذى من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الصيف في اليونان، والعمل سيكون من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا.



ليزلي أودوم جونيور

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى"، ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.