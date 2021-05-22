شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عاكف ينتهى من مونتاج فيلم "مش أنا" لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المونتير عمرو عاكف، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مسلسل كوفيد 25، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، بطولة النجم يوسف الشريف، وحقق نجاحًا باهرًا، مشيرًا إلي أن المسلسل صعب للغاية، لكونه تطلب استخدام تقنيات عالمية في الجرافيكس الخاصة بالعمل، خاصة أنه يعد أول مسلسل زومبي في تاريخ مصر يتم تنفيذة وعرضه في موسم رمضان، مؤكدًا أن ردود الأفعال عن التي تلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن المسلسل فاقت كل توقعاته.



عمرو عاكف ويوسف الشريف



عمرو عاكف وياسر سامى

وعلى جانب آخر ينتظر عمرو عاكف، عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم"مش أنا"، بطولة النجم تامر حسني، والذي انتهى مؤخرا من جميع العمليات الخاصة بالمونتاج والمكاسينج الخاصة بالفيلم، مؤكدا أن الفيلم يحمل العديد من المفاجأة للجمهور حينما يتم عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية .

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.



عمرو عاكف وتامر حسنى

يذكر أن آخر أعمال المونتير عمرو عاكف، مسلسل"كوفيد 25"، الذي يعد التعاون الثاني مع النجم يوسف الشريف، بعد مسلسل" النهاية"، والذي أدخل فية عاكف تقنيات عالمية لأول مرة يتم استخدامها في الوطن العربي.