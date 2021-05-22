شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يستبدل صور حساباته على فيس بوك وإنستجرام بصورة الراحل سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبدل الفنان الشاب حسن الرداد، الصورة الرئيسية لحسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكذلك صورة البروفايل لحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ليضع صورة الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والد زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، وذلك تكريمًا لذكراه بعدما رحل أسطورة الكوميديا عن عالمنا الخميس الماضى.



حساب حسن الرداد بانستجرام

وتلقى الفنان حسن الرداد والإعلامى رامى رضوان عزاء والد زوجتيهما الفنان الكبير سمير غانم على المقابر، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم واجب العزاء منهم، حماقى، هانى رمزى، عمرو سعد، حمادة هلال، دينا، بوسى شلبي، عمرو يوسف، نضال الشافعي، ماجد المصري، حمدى المرغني، بيومى فؤاد، مصطفى درويش، لبلبة، إلهام شاهين، كريم فهمي، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى.



حسن الرداد

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أول أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.