شكرا لقرائتكم خبر عن مارك أنتونى يبيع قصره الخلاب فى ميامي مقابل 22 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن النجم العالمي مارك أنتوني من بيع قصره الخلاب في مدينة ميامي أخيرًا بعد عرضه للبيع طيلة ثمانية أشهر سابقة، حدد فيها 27 مليون دولار مقابل بيعه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، حيث اضطر في النهاية لبيعه مقابل ما يزيد على 22 مليون دولار بقليل حسب صحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت عن إتمام الصفقة.



انتونى

كما أفردت الصحيفة عدة صور أظهر مدي جمال وروعة القصر الموجود في ميامى، والذى تبلغ مساحته ​​ 20.546 قدمًا مربعًا.



قصر مارك انتوني

كما أضاف الموقع أن المغني اللاتيني اشترى القصر عام 2018 من هيلدا ماريا باكاردي، وريثة ثروة باكاردي، مقابل 19 مليون دولار، ما منحه ربحًا قويًا على المنزل، ببيعه مؤخراً، رغم عدم البيع بالسعر الذى حدده في البداية إلا أنه في النهاية حقق ربحاً مناسباً.



قصر مارك انتوني

من ناحية أخرى حرص مارك أنتونى البالغ من العمر ( 52 عام) مؤخراً من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام" على نعي صديقه وداعمه الأول الراحل "جونى باتشو" فقد نشر مارك صورة جمعتهما معا ، وعلق عليها فكتب: "المايسترو وصديقى العزيز.. كنت دائما موجود لأجلى منذ اليوم الأول .. كنت تمتلك حس للفكاهه وروح الدٌعابة "مٌعدى" أنا ممتن دائما لدعمك وإتاحة الفرصة لك للتواجد فى حضورك وإرثك المذهل".



مارك انتوني وصورة للقصر

ويعتبر مارك انتوني واحد من ابرز المغنيين حول العالم، حيث استطاع أن ينال شهرة واسعة منذ بزوغ نجمه فى عالم الغناء، كما سبق وكون ثنائياً ناجحاً مع جينيفر لوبيز خلال فترة زواجهما، وأنجبا ابنة، قبل أن يتخذا قرار الانفصال فى وقت سابق.