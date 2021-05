ليدي جاجا تكشف عن معاناتها النفسية بعد حملها سفاحا من منتج فى سن الـ 19

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة العالمية ليدى جاجا، إنها عانت من انكسار نفسي بعدما اغتصبها منتج وحملت منه في سن التاسعة عشر من عمرها، حينما كانت تحاول أن تبدأ أولي خطواتها في مجال الموسيقى.

ووضحت ليدي جاجا، 35 عاما، تفاصيل الاعتداء عليها خلال برنامج تلفزيونى "ذا مي يو كانت سي" ويناقش قضايا الصحة النفسية وآثار الصدمات على المدى البعيد، وكشفت عن الاعتداء الجنسي عليها لأول مرة في 2014: "كنت أعمل في المجال وقال لي منتج "اخلعي ملابسك" فقلت لا وغادرت، وقال لي إنه سيحرق كل أغنياتي ولم يتوقف ولم يكف عن مطالبتى بذلك، ولا أتذكر حتى ماذا حدث".

وأضافت عن واقعة الاغتصاب:"شعرت في البداية بألم في كل جسدي إلى أن فقدت الإحساس وظللت مريضة بعد ذلك لأسابيع وأسابيع ثم أدركت أنه كان نفس الألم الذي شعرت به حين تركني الشخص الذي اغتصبني حامل منه".

وتابعت ليدى جاجا، التى رفضت الكشف عن اسم الشخص الذى اغتصبها، أنها عانت من انكسار نفسي تام وشعرت بأنها تغيرت لبضعة أعوام.

وتحدثت جاجا لأول مرة عن تعرّضها للاغتصاب عام 2014، وناقشت القضية في أغان قدمتها مثل أغنية Swine أو "الحقير" و 'Til It Happens To You أو "حتى يقع لك" - وهي أغنية الموسيقى التصويرية لفيلم وثائقي عن الاعتداءات الجنسية في المعسكرات الجامعية الأمريكية بعنوان The Hunting Ground أو أرض الصيد، وقد رشح للأوسكار عام 2016.