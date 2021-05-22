شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان: سمير غانم كنز السعادة وجنازته كانت موكبا مهيبا لملك يزف إلى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الإعلامى رامى رضوان، عن حزنه الكبير لوفاة والد زوجته الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدا إنه كان صانعا للبهجة وكنزا للسعادة، ولم يعرف الحزن طريق له حتى فى يوم رحيله، واصفا جنازته كأنها موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد.

ونشر رضوان، صورة تضم العديد من الشخصيات التى قدمها الفنان الراحل خلال مشواره الفنى، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صحبها بتعليق: "بعض من الشخصيات التى قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين، كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية، لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وافيهات كل شخصية محفورة فى عقولنا ومتضفرة فى هزارنا".

وتابع رضوان: "هذا الرجل العظيم صنع البهجة، ولم يعرف الحزن طريق له حتى فى يوم رحيله ماكنتش جنازة، كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله، هتوحشنا رغم ثقتى إنك هتفضل معنا فى كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللى بنبنى كلامنا عليها وبها".

واختتم رضوان، قائلا: "سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذى لم ولن ينضب".





ورحل النجم الكبير سمير غانم، الخميس الماضى، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.