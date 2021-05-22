في وداع سمير غانم.. تعرف على الاسم الأصلي لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

لقاء الفنان الكبير سمير غانم مع رفيق مشواره جورج سيدهم، كان نقطة إنطلاق الثنائي في عالم الكوميديا، وأصبحا من أهم رموزه، كيف تم ذلك، وماهو الاسم الأصلي لفرقتهما "ثلاثي اضواء المسرح"، أسئلة أجاب عنها الفنان الراحل سمير غانم. عند تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفنان سمير غانم في حوار له مع الناقد الفني طارق الشناوي، نُشر في كتاب بعنوان سمير غانم.. اكسير السعادة"، قال"جورج كان يقود فريق المنوعات في جامعة القاهرة، وأنا كنت أقود فريق المنوعات في جامعة الإسكندرية، وسافرنا معا إلى مهرجان أسبوع الشباب في سوريا".

واضاف الفنان الراحل: "بعدها عملنا في اجازة الصيف في الإسكندرية، معي جورج وعادل نصيف، ووقتها عملنا في كازينو سبورتينج"، وأخذت من عادل فكرة "دكتور الحقني"، وعملت الاسكتشات، والسلامات حول العالم، كلها كانت من تفكيري، وشاركنا في فيلم "شاطىء المرح" مع حسن يوسف.

سمير تابع وقال: "وعند المشاركة في الفيلم كان معنا الضيف احمد، وكنا تحت اسم اخوان غانم الثلاثة، وكان أساس الإسم وقتها وجود مجموعة مثل إخوان ماركس، أبو شعر والاقرع وجروشو ابو شنب".

الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات.

سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "ابو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الاطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية سويا.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".