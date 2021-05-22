"دعمتني كممثل".. محمد رمضان يوجه رسالة لهالة سرحان

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان محمد رمضان، على توجيه رسالة للإعلامية هالة سرحان بعد دعمها له كممثل.

ونشر رمضان، تعليق لهالة سرحان يخصه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "د/ هالة سرحان.. أول من دعمتني كممثل في بداياتي واليوم تدعمني كمُغني في بداياتي.. حبيبتي وصديقتي الغالية يارب أكون عند حسن ظنك دائماً".

كانت الإعلامية هالة سرحان، كتبت رأيها عن أغاني محمد رمضان، قائلة : "محمد رمضان عمل 15 فيديو من 2018 وصلت مشاهداته على اليوتيوب بليون ونصف أو مليار ونصف وفيديو فيرساتشي بيبي الجديد اللي نزل من كام يوم بيعمل مليون مشاهدة في اليوم".

كانت آخر أعمال محمد رمضان الغنائية أغنية "فيرساتشي بيبي" من كلمات وألحان مغني الراب فرغلي بلاكس، وتوزيع الديزل "عضو فريق المدفعجية"، وشاركت بالكليب الممثلة الهندية أورفاشي روتيلا، وتم تصوير الكليب في دبي تحت إشراف مخرج هندي.

يذكر أن محمد رمضان شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "موسى" وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، ومن إخراج محمد سلامة.