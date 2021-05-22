فيديو| ماذا حدث بين سمير غانم والرئيسين جمال عبدالناصر والسادات في أول لقاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان سمير غانم في لقاء نادر عن علاقته بالرئيسين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، بعدما طلبت منه الفنانة صفاء أبو السعود تقليدهما.

وقال "غانم"، خلال لقائه ببرنامج "ساعة صفا" الذي عُرض عبر قناة ART منذ سنوات، إنه لا يمكنه تقيلد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر: "ماعرفش أقلد عبدالناصر وقدمنا قدامه اسكتشات زي دكتور إلحقني، عبدالناصر كان له رهبة جميلة وكنت أحب أبص في عينيه كنا بنغني أنا وجورج والضيف أحمد وكنا مرعوبين، كنت بحاول أشوفه مبسوط ولا لأ بس ماكانش بيبين، تقليد عبدالناصر صعب".

وروى سمير غانم موقفًا جمعه بالسادات قائلًا: "اشتغلنا قدام السادات بس يمكن السادات بيتكلم شوية ويضحك ويهزر، أنا منساش مرة رايحين حفلة وهو كان موجود وكنت أنا وجورج بس وكان الضيف اتوفى، السادات كان قاعد وخدنا الاستاذ محمد سالم وقالنا تعالوا سلموا على الريس قولناله هنسلم عليه إزاي كنا خايفين أوي قالنا تعالوا ده راجل لذيذ وحلو أوي".

وأضاف: "دخلنا عليه كان قاعد والبيبة موجودة، أستاذ سالم قاله ياريس سمير وجورج راح قام واقف وقال أهلا يا سمير أزيك يا جورج".

توفي سمير غانم مساء يوم الخميس عن عمر يناهز 84 عاما، وتم تشييع جنازته أمس الجمعة عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير في التجمع الخامس، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.