اليوم.. بدء عرض حلقات الجزء الثاني من "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ قناة أون، اليوم السبت عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.

ويعرض المسلسل يوميًا عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل "الأختيار 2" تدور أحداثه حول بطولات الشرطة والجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على سلامة البلاد.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، بشرى، إياد نصار وغيرهم الكثير من النجوم وضيوف الشرف، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أن الشركة المنتجة للمسلسل، قررت عرض الجزء الثالث له في موسم رمضان 2022.