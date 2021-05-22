تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الإعلامية مي العيدان، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية إنتصار الشراح.

ونشرت مي، صورة لها من المستشفى، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفنان محمد العجيمي يطمئن الجمهور والناس على صحة الفنانة القديرة انتصار الشراح، ويزورها بالمستشفى.. الله يشفيك ويعافيكي يا انتصار، ويرجعك لبيتك ولأسرتك ولعيالك ولمحبينك".

وكانت انتصار الشراح، قد تعرضت لازمات صحية خلال الفترة الأخيرة، أجرت على إثرها عملية جراحية في الأمعاء.

جدير بالذكر أن، إنتصار الشراح، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية، وكانت الوحيدة بين ممثلات جيلها التي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التربع بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل، عش الزوجية، فضائيات، وغيرها.