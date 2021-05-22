ولي عهد دبى الشيخ حمدان رُزق بتوأم ولد وبنت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 01:34 مساءً - بمباركة من الله تعالى، رحب ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بميلاد توأمين ولد وبنت.

وبحسب موقع "Gulf today" شارك الشيخ حمدان الأخبار عبر قصصه على إنستغرام بصورة تكشف عن نوع الجنس حيث تشير الصورة إلى ولادة طفل وطفلة.



أسماء التوأم

منشور الشيخ حمدان عبر الستوري على إنستغرام بولادة التوأم



وعُلم أن الصبي اسمه راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والفتاة اسمها "الشيخة بنت حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم".

وأكد المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان النبأ عبر حسابه على إنستغرام وهنأ ولي العهد. كما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالفرحة مع أخبار التوأم وتدفق رسائل التهنئة.



زواج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

حضور حفل الزفاف- الصورة من موقع Gulf today



تزوج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في يوم 6 يونيو 2019 من الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.

وكانت هذه المناسبة حفل زفاف مجمع للشيخ حمدان وأخواته الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي حفل زفاف كبير في مركز دبي التجاري العالمي بهذه المناسبة.

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حياة الشيخ حمدان

الشيخ حمدان يعشق رياضة الفروسية- الصورة من حساب الشيخ حمدان على إنستغرام



ولد ولي عهد دبي الشيخ حمدان في 14 نوفمبر 1982 ، وهو الابن الثاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وهو ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.



خصائصه الشخصية

الشيخ حمدان وأخوته الشيخ مكتوم والشيخ أحمد مع والدهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى يوم زفافهم



ويتمتع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بخصائص قيادية وافرة تتناغم مع صفات التواضع والبساطة والكرم. في هذا الجانب يسير الشيخ حمدان على خطى والده الشيخ محمد حيث يحرص دائمًا على مقابلة الناس دون أي قيود أو حواجز كما يعمل دائماً على حل مشاكلهم ومتابعة شؤونهم.



تعليمه



تلقى الشيخ حمدان تعليمه الابتدائي في مدرسة راشد الخاصة بدبي. ثم تابع تعليمه في المملكة المتحدة حيث تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية (RMAS) ، وهي واحدة من أرقى الأكاديميات العسكرية في العالم. علمه أسلوب الحياة العسكري في الأكاديمية الانضباط والالتزام بالمواعيد.

وبالإضافة إلى تعليمه العسكري، التحق الشيخ حمدان بالعديد من البرامج التدريبية المتخصصة في الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.



ممارسة الرياضة

الشيخ حمدان يعشق رياضة الفروسية- الصورة من حساب الشيخ حمدان على إنستغرام-



يمارس الشيخ حمدان أنواعاً عديدة من الرياضات وعلى وجه الخصوص ركوب الخيل.

فقد نشأ الشيخ حمدان في عائلة تقدر رياضة الفروسية بسبب الرابطة الروحية القوية التي يشترك فيها الناس مع الخيول عبر التاريخ القديم للجزيرة العربية. فقد أصبح ركوب الخيل من أكثر الهوايات التي يعتز بها الشيخ حمدان منذ الطفولة. وبطبيعة الحال، طوّر هذه الهواية ليحصد ألقاباً عدد من بطولات ركوب التحمل الدولية والإقليمية.



الأدوار والمواقف

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم- الصورة من حساب الشيخ حمدان على إنستغرام



تم تعيين الشيخ حمدان رئيسًا لمجلس دبي التنفيذي فى سبتمبر 2006. وفي 1 فبراير 2008 ، تم تعيينه وليًا لعهد دبي.

كان جزءًا من وفد دبي العالمي لمعرض إكسبو 2020 في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا عندما مُنحت دبي حقوق استضافة الحدث. وبعد أيام قليلة من فوز معرض إكسبو الدولي 2020، ذهب إلى الطابق العلوي من برج خليفة لرفع علم الإمارات. وهو مؤسس جائزة حمدان الدولية للتصوير الفوتوغرافي التي انطلقت عام 2011.