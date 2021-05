الأمير "هاري" يفتح النار مرة أخرى على عائلتة: حياتى كانت كابوس!!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 01:34 مساءً - انفتح دوق ساسكس الأمير هاري مع "أوبرا وينفري" فى فيلمه الوثائقى The Me You See بشأن صراعاته النفسية حيث تحدث عن حياته مع عائلته قائلًا إن "حياته كانت كابوسًا" واتهم العائلة المالكة بـ "الإهمال التام".

وبحسب موقع "ميرور" كان دوق ساسكس يتحدث إلى المذيعة الأمريكية في فيلمه الوثائقي The Me You See من شركة Apple ، واعترف بأنه بدأ جلسات العلاج النفسي مؤخرًا على الرغم من شعوره بالحاجة إليها منذ فترة طويلة.

أول تجربة إنتاج لـ"هاري"

يمثل الفيلم الوثائقي المكون من خمسة أجزاء أول رحلة لـ"هاري" كمنتج منذ أن تنحى هو وزوجته "ميغان" عن واجباتهما الملكية وانتقلا إلى كاليفورنيا العام الماضي.

اعترافات "هاري" المثيرة

خلال الحلقة الإفتتاحية، إنفتح "هاري" بالتفصيل حول تأثير وفاة والدته "ديانا" في عام 1997 على قراره بالتخلي عن وهج الحياة في العائلة المالكة. كما تطرق "هاري" أيضًا إلى الذكريات المؤلمة من طفولته بما في ذلك وفاة "ديانا"، أميرة ويلز ، وناقش بصراحة كيف عانى من نوبات الهلع بعد وفاة والدته الأميرة ديانا بالإضافة إلى المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعى له وزوجته "ميغان ماركل".

"هاري" لم يحصل على مساعدة عائلته

وفي إشارة إلى محاولاته للحصول على مساعدة من عائلته في الهجمات التى تعرض لها وزوجته على الإنترنت قال دوق ساسكس: "كل ، طلب ، تحذير ، مهما كان، قوبل بصمت تام أو إهمال تام. لقد أمضينا أربع سنوات نحاول إنجاحها. فعلنا كل ما في وسعنا للبقاء هناك والاستمرار في القيام بالدور والقيام بالمهمة."

علاقة "هاري" بوالده الأمير "تشارلز"

وأثناء مناقشة علاقته بأمير ويلز ، قال "هاري" إن "تشارلز" أخبره أن اهتمام وسائل الإعلام وكونه جزءًا من العائلة كان شيئًا يجب أن يعتاد عليه.

"هاري": حياتي كانت كابوس

الأميرة ديانا تتوسط ابنيها هاري وويليام- الصورة من موقع ميرور

وأضاف "هاري" أنه من سن 28 إلى 32 كان "وقتًا كابوسًا فى حياتي". أوضح "هاري" : "في أواخر العشرينات من عمري ، كنت قد بدأت في طرح أسئلة حول هل يجب أن أكون هنا حقًا؟ لقد قال لي أفراد الأسرة:" فقط العب اللعبة وستكون حياتك أسهل."

وكشف "هاري" قائلاً: "أشعر وكأنني خارج النظام ولكني ما زلت عالقًا هناك. الطريقة الوحيدة لتحرير نفسي والاندفاع هي قول الحقيقة."

"هاري" يتلقى علاجًا نفسيًا

كما شوهد "هاري" البالغ من العمر 36 عامًا في سلسلة الحلقات وهو يخضع لشكل من أشكال العلاج النفسي EMDR (طريقة علاجية تسمى الاستثارة الثنائية لحركة العين لعلاج حالات الصدمة النفسية الشديدة الناتجة عن أحداث مزعجة في مرحلة الطفولة) حيث يستخدم "هاري" EMDR لعلاج القلق الذي لم يتم حله والناجم عن غضبه من وسائل الإعلام ووفاة والدته الأميرة "ديانا" عندما كان فى الثانية عشرة من عمره.

وقال "هاري" إنه بدأ علاجًا جادًا منذ ما يقرب من خمس سنوات ، عندما التقى بـ"ميغان".

أسعد أوقات "هاري"

وأضاف دوق ساسكس أن أسعد وقت في حياته جاء عندما كان في الجيش. ففي حديثه عن خدمته التي دامت 10 سنوات قال "هاري" إنه استمتع بها لأنه ارتدى نفس الزي الذي يرتديه أي شخص آخر."

قال: "كان عليّ أن أقوم بنفس التدريبات مثل أي شخص آخر. لقد بدأت من القاع مثل أي شخص آخر. لم تكن هناك معاملة خاصة بسبب هويتي. كان هذا هو المكان الذي شعرت فيه بأكبر قدر ممكن. وفي الواقع خلال سنوات شبابي، شعرت بالراحة أكثر في أفغانستان، بعيدًا عن وسائل الإعلام."