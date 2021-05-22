تضارب بشأن سبب وفاة سمير غانم بعد نفي حسن الرداد وفاته بكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 01:34 مساءً - على عكس ما أشيع أمس بوفاة الفنان الكبير سمير غانم بمضاعفات فيروس كورونا، أكد الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم أنّ الوفاة لم تكن بسبب الفيروس.

وقد نفى النجم حسن الرداد عبر حسابه على انستقرام أن يكون سبب وفاة والد زوجته بكورونا، إذ كان يعاني من ضعف وقصور في وظائف الكلى.

ونعى حسن الرداد وفاة سمير غانم على حسابه على انستقرام قائلاً: «إنّا لله وإنّا اليه راجعون، وداعاً حمايا الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي.. أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله.. ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا».

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وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما».





وكتب رامي رضوان، أيضا منذ أيام عبر «فيسبوك»: «لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب- صلى الله عليه وسلم».

وأضاف: «اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين. إلهي أذهب البأس ربّ الناس، اشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. إنك على كل شيء قدير».





الفنان الراحل سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معاً فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية الشهيرة.

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