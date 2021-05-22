هل يعود كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

يتواصل مدرب مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشاير، مع مهاجم يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإقناعه بالعودة إلى “الشياطين الحمر”، حسب ما أفادت تقارير إخبارية.

وأشارت تلك التقارير إلى أن رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، سيحسم خياراته بشأن البقاء مع “السيدة العجوز” أو مفارقتها عقب انتهاء المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإيطالي أمام نادي بولوينا.

وكانت مصادر مقربة من النجم البرتغالي قد لفتت في أوقات سابقة إلى أن “صاروخ ماديرا” سيغادر مدينة تورينو حال فشل يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل “اليوفي” حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي، ويقاتل للفوز بالمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، معتمدا على على فوزه في المباراة الأخيرة وبانتظار تعثر الفرق المنافسة الأخرى.

ولكن حتى لو انتزع رجال المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، أحد المراكز الأربعة الأولى، فقد يختار رونالدو المغادرة قبل عام من انتهاء عقده، مما جعل مانشستر يونايتد يحرص على إبقاء قنوات الاتصال مع “الدون”.

ويبدو أن سولشاير ، البالغ من العمر 48 عامًا، لا يزال يتمتع بعلاقة جيدة مع رونالدو، إذ سبق أن طلب منه رأيه قبل أن التوقيع مع المهاجم البرتغالي، برونو فرنانديز في يناير 2020.

وفي حال توقيع ” سي آر 7 ” مع “المانيو” فسيصبح صاحب أكبر راتب أسبوعي في الفريق متجاوزا بذلك حارس الفريق ديفيد دي خيا، الذي يتقاضى 375 ألف جنيه أسترليني، وهو ما يعادل 531 ألف دولار أميركي تقريبا.

وفي حال انتقال رونالدو إلى مانشستر يوناتيد، ورحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي إلى مانسشتر سيتي، فذلك يعني عودة المواجهة بين أفضل لاعبين في التاريخ وبالتالي زيادة الإثارة في “البريميرليغ” بحسب العديد من النقاد الرياضيين.