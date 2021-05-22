في خطوة غير مسبوقة.. ميريام فارس تتعاون مع “نتفليكس” العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بدأت ملكة المسرح ميريام فارس بعد إنحسار جائحة كورونا الإستعداد لطرح ألبومها السادس قريباً ويتضمن 10 أغنيات متنوع اللهجات.

وقد تبنت شركة “نتفليكس” عالمية ذات اهتمام فني واسع الانتشار عربياً وعالمياً طرح ألبوم ميريام الغنائي لتكون أول فنانة عربية يتم طرح ألبومها لها من خلال هذه الشركة.

وأعلنت ميريام فارس عن قرب التعاون بينها وبين شركة نتفليكس من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” إذ قالت: “ملكة المسرح ميريام فارس قريباً على نتفليكس”. وزاد منشور ميريام حماس الجمهور للألبوم المنتظر والمتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي على غرار ألبوماتها الغنائية السابقة.

نفيد بالذكر أنه تم اختيار ميريام فارس خلال العام الماضي كسفيرة ووجه إعلاني لأهم شركات عالمية تعنى بالمجوهرات وأدوات التجميل.