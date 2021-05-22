حداداً على سمير غانم.. أحمد الفيشاوي يؤجل طرح أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: قرر الفنان أحمد الفيشاوي تأجيل طرح أغنيته الجديدة “عالحرية” حزناً على وفاة الفنان سمير غانم.

ونشر الفيشاوي صورة عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” مكتوباً عليها: “سيتم تأجيل تراك حرية.. نظرًا للظروف الحالية”، وعلق كاتبا: “وأيضًا حداداً على وفاة الفنان العظيم سمير غانم”. وكان من المقرر أن يتم طرح الأغنية يوم أمس (الجمعة) 21 أيار (مايو) الجاري.

يشار إلى أن سمير غانم عانى من مشكلات في الكلى وأصيب بفيروس كورونا هو والفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت تعاني من الإصابة بالفيروس، وكانت دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مسلسل “عالم موازي” مع ابنتها دنيا سمير غانم.

على جانب آخر ينشغل أحمد الفيشاوي في تصوير مشاهده في فيلم “ريتسا” من إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.