التعليق الأول من إيمي سمير غانم بعد وفاة والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على تمالك أعصابها في جنازة والدها الراحل والتي أقيمت أمس (الجمعة)، وطالبت جمهورهما بالدعاء له.

وفي أول تعليق لها على وفاة والدها نشرت إيمي عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة سوداء مكتوباً بها: “#سمير_غانم، اللهم تقبله وارحمه وادخله في الفردوس الأعلى من الجنة، يارب إنها أول ليلة له في قبره اللهم آنس وحشته وارحم وحدته وثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنة، اللهم قر عينه بقربك وأسعده بجوارك ومتع بصره في الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم”.

وكان جثمان الفنان الراحل، قد خرج من مستشفى الصفا، صباح أمس (الجمعة)، بحضور ابنتيه الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.

وقام عدد كبير من الفنانين بنعي سمير غانم على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخيمت حالة من الحزن الشديد على الشعب المصري بعد معرفة خبر وفاة الفنان القدير سمير غانم.