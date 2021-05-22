محمد رمضان يستفز الجمهور من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: واصل الفنان محمد رمضان، استفزاز جمهوره بصورة جديدة، من داخل طائرته الخاصة، حرص من خلالها على توجيه الشكر لشقيقه ومدير أعماله محمود رمضان بسبب التقاط الصور له في رحلاته.

وكتب على حسابه الشخصي بـ”إنستغرام”: “طال عمره أخويا الكبير محمود رمضان مدلعني وبيصورني بنفسه”، حيث ظهر رمضان جالسًا على المقعد بالطائرة وممسكًا بيده هاتفه الذهبي.

وسبق، ولقيت الطريقة التي نعى بها محمد رمضان الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، غضبًا من بعض متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” لسمير غانم من أحد اللقاءات التلفزيونية يشيد فيه بأداء محمد رمضان في الأعمال الكوميدية ويصفه بأنه نجم الكوميديا القادم من جيل الشباب.

جمهور محمد رمضان لم تعجبه هذه الطريقة في النعي وكتب أحدهم منتقدًا هذا التصرف: “لازم تشكر في نفسك حتى وأنت بتعزي”، واستعان بشهادة الراحل له.. غضب من طريقة نعي محمد رمضان لـ”سمير غانم”.