ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وترد على أنباء انفصالها عن أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من تداول العديد من الأخبار التي تفيد بانفصالها عن الفنان أحمد العوضي، بعد منشور الأخير الغامض الذي تحدث خلاله عن الانسحاب من حياة بعض الأشخاص.

وأعادت “ياسمين”، نشر العديد من الأخبار التي تتحدث عن حقيقة انفصالهما وعلقت ساخرة: “معقولة!!”.

وكان “العوضي” قد كتب عبر حسابه بـ”فيسبوك”: “إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل لا دي منتهى القوة والجدعنة مع نفسك”، مما فتح المجال للعديد من التكهنات حول علاقته بياسمين عبدالعزيز.

من ناحية أخرى، شارك العوضي في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “اللي مالوش كبير” بجانب زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز، وشاركهما البطولة خالد الصاوي، دينا فؤاد، فتوح أحمد، خالد سرحان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.