الممثل الأمريكي داني ماسترسن أمام القضاء بتهمة الاغتصاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت قاضية في لوس أنجلوس، الجمعة، بمحاكمة الممثل والسينتولوجي الأمريكي داني ماسترسن بتهمة اغتصاب 3 نساء في منزله بهوليوود هيلز.

ونفى نجم برنامج "ذات سفنتيز شو" و"ذي رانش" الاتهامات التي وجهتها النساء اللاتي كن في السابق أعضاء في مجموعة سرية تتخذ في كاليفورنيا مقراً وقلن إنهن لم يشتكين في وقت سابق خوفاً من عمل انتقامي.



وقالت القاضية شارلين أولميدو: "لقد وجدت الشهود الثلاثة موثوقين والأدلة كافية لدعم التهم"، وأمرت باستدعاء ماسترسن رسمياً في 7 يونيو/حزيران وتسليم جواز سفره بحلول ذلك الوقت.

وماسترسن (45 عاماً) متهم باغتصاب النساء الثلاث اللواتي كن يبلغن 20 عاماً في ذلك الوقت "بالقوة أو الترهيب" في حوادث منفصلة بين عامَي 2001 و2003.

ويواجه عقوبة قصوى بالسجن 45 عاماً إلى مدى الحياة إذا أدين بكل التهم الموجهة إليه، وهو أطلق بكفالة في وقت سابق مقدارها 3.3 ملايين دولار.

ورفعت 4 نساء العام الماضي دعوى قضائية على ماسترسن وكنيسة السيانتولوجيا بزعم أنهن لوحقن وتم تخويفهن بعدما أبلغن شرطة لوس أنجلوس عن الانتهاكات.

ووصل ماسترسن إلى النجومية عام 1998 من خلال المسلسل الكوميدي "ذات سفنتيز شو" بتأديته شخصية ستيفن هايد إلى جانب ميلا كونيس وأشتون كوتشر.

وشارك مجدداً مع كوتشر في مسلسل "ذي رانش" على "نتفليكس" لكنه استبعد منه في عام 2017 بعدما أكدت شرطة لوس أنجلوس أنها تحقق في مزاعم اغتصاب متعددة ضد الممثل.