بعد تشييع جثمان سمير غانم.. نجمات الفن تظهرن في حفلي زفاف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفلي زفاف بالجونة والتجمع الخامس، مساء أمس الجمعة، انتقادات كبيرة، وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في نفس اليوم.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري ونيللي كريم والراقصة جوهرة، وأيضا الفنانة يسرا وهي ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية "نور العين" بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة.

بينما ظهرت ليلى علوي وإلهام شاهين في حفل زفاف آخر بالتجمع الخامس أحياه راغب علامة ونانسي عجرم.

وجاءت بعض تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، كالتالي :"آه ما هو واجب برضو نعزي ونفرح"، "أحس عادي كل الناس كدا"، "كان المفروض يتأجل احتراماً للراحل سمير غانم الله يرحمه"، "الصبح نعيط على سمير وبالليل نرقص مع عمرو".

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم شيعت جنازته أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر.