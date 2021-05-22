أول تعليق لرامي رضوان على جنازة الراحل سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الإعلامي رامي رضوان، على التعليق على جنازة الفنان القدير الراحل سمير غانم، التي شيعت أمس الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس، لدفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وكتب رامي، عبر حسابه على تويتر "‏ماكنتش جنازة.. كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله .. هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها.. كنز السعادة الذي لم ولن ينضب" .

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، أول أمس الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".