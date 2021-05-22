الحلفاوي يكشف عن العمل الذي جمعة بالراحل سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن تعاونه مع الفنان الكبير الراحل سمير غانم بأحد المسرحيات التي كان يتولى بطولتها ويخرجها الأول.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "سافرنا اليونان نصور للتليفزيون 3 مسرحيات فصل واحد.. اثنان منهما من الأدب العالمي شاركت في بطولة الأولى مع الأستاذ حمدي غيث والثانية مع الأستاذ عبد المنعم إبراهيم، أما الثالثة فكانت تأليف لينين الرملي فطلبوا مني إخراجها وكانت بطولة الأستاذين سمير غانم وعبد الرحمن أبو زهرة".

جاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عبر تويتر، قال له: "يا قبطان هو مفيش أعمال فنية لحضرتك مع الراحل الجميل الأستاذ سمير غانم الله يرحمه؟".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".