أول تعليق من الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بعد وفاة والدها

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

دخلت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم في نوبة من البكاء أثناء تشييع جنازة والدها، بعد صلاة الجمعة.



ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" صورة سوداء وأرفقتها بدعاء: "سمير غانم، اللهم تقبله وارحمه وادخله في الفردوس الأعلى من الجنة، يا رب إنها أول ليلة له في قبره، اللهم آنس وحشته وارحم وحدته وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم قر عينه بقربك وأسعده بجوارك ومتع بصره في الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم".

وتوفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، إثر وعكة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب مشاكل صحية وخلل في وظائف الكلى.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة نصر، إذ قررت الأسرة قصر العزاء على المقابر فقط.

الفنان سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معاً فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"جوليو وروميت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عدداً من الأفلام والمسرحيات الناجحة.