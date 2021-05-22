شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل الفنان شعبان حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الفنان شعبان حسين فى 22 مايو 2013 الذى ظل طوال حياته مخلصًا لفنه متمسكًا برصيده من الأعمال القيمة فقد كان الراحل من الفنانين الذين يدققون فيما يقدمون وكان حريصًا على اختيار أعماله.

وتألق الفنان شعبان حسين فى المسرح وقدم من خلال مسرح الدولة العديد من المسرحيات المهمة من خلال مسرح الفنان محمد صبحى وفرقته التى أخرجت نجومًا كبار كان شعبان حسين أحدهم وفى الدراما التليفزيونية أيضًا كانت له مشاركات مهمة فى عدة أعمال منها مثلاً يوميات ونيس بجميع أجزائه وبرغم تألق شعبان حسين فى المسرح والمسلسلات إلا أنه ظلم فى السينما ولم يتم استغلال قدراته رغم أنه قدم تجارب مهمة مثل فيلم إعدام ميت مع محمود عبد العزيز والطائرة المفقودة وناصر 56 وجواز بقرار جمهورى.

رحل الفنان شعبان حسين عن عمر اقترب من الـ73 بعد رحلة عطاء فنية طويلة ومن أهم وأشهر أعماله: "يوميات ونيس بأجزائه السبعة حيث اشتهر بأدائه لدور المليونير المُبذِر الذى يشترى من كل شيء يعجبه "ثلاثة" وكانت كلمته الشهيرة فى المسلسل "أنا عندى منه تلاتة".

ومن أبرز أعماله الدرامية والسينمائية "العميل رقم 13" و"ناصر 56" و"جواز بقرار جمهورى" سنبل بعد المليون - أهلا أهلا بالسكان - فارس بلا جواد و"الطائرة المفقودة"، "تخاريف" و"وجهة نظر" و"لعبة الست" و"ماما أميركا" و"سكة السلامة"، و"مسرحية ونيس" أما فى المسرح فشارك فى مسرحيات الهمجي، تخاريف، وجهة نظر، ماما أمريكا، كارمن، لعبة الست وسكة السلامة 2000.