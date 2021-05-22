منة شلبي تكشف سبب حب الناس لسمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة منة شلبي، عن سبب حب الناس للفنان الكبير الراحل سمير غانم، ووجهت رسالة إلى عائلته.

وكتبت شلبي، عبر حسابها على تويتر: "الزعل على قد المحبة، وكل الناس حبت سمير غانم لأنه الله يرحمه كان فعلا مبهج وبسيط وطيب".

وأضافت: "اللهم أغفر له، اللهم أرحمه، اللهم آنس وحدته، اللهم أوهبه الجنة وصبر أهل بيته وحبايبي دنيا وإيمي وطنط دلال يا رب قادر على كل شيء .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".