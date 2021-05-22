"سنظل طول ما إحنا عايشين فاكرينك"..كريم عبد العزيز ينعى سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان كريم عبد العزيز، الفنان الراحل سمير غانم الذي وافته المنية أمس الخميس، عن عُمر ناهز الـ 84 عاماً.

ونشر كريم، صورة سمير غانم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع السلامة يا أستاذ الكوميديا في العالم العربي.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. سنظل طول ما إحنا عايشين فاكرينك ولا يمكن لأي شخص مصري أو عربي ينسى اللي عاش عُمر بحاله يفرح الناس ويبسطهم بأرقى أنواع الفنون.. وداعا يا سمورة".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى بالمهندسين قبل رحيله.