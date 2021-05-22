شكرا لقرائتكم خبر عن "Dogs" عرض استعراضى كوميدى حول مجتمع تخيلى من الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسرح الشباب لتخريج الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك"، بتقديم العرض المسرحى "Dogs" أو "كلاب"، من تأليف محمود جمال الحدينى وإخراج كمال عطية، تلك الدفعة التي بدأت تدريباتها على التمثيل والغناء فى فبراير عام 2019، تحت إشراف مجموعة من المتخصصين.



أبطال المسرحية

Dogs عرض استعراضى كوميدى، يدور حول مجتمع تخيلى من الكلاب، وما فيه من علاقات وصراعات، فى إسقاط على سلوك البشر، إذ قد يكون الكلب أوفى وأنبل من هؤلاء الذين ينتمون إلى الجنس البشرى.

"ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتهدف الورشة إلى تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم فى خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصرى.