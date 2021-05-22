شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعمال و10 شخصيات للراحل سمير غانم لا ينساهم الجمهور العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجم الكبير سمير غانم هو أيقونة فى المسرح الكوميدى الخاص وأعماله المسرحية فى ذاكرة الشعوب العربية جميعا، فهو نجم تخطى الحدود المصرية وأصبح علامة من علامات الكوميديا فى مصر وهناك 10 أعمال تعد من أهم أعمال فطوطة فى تاريخه الفنى.

مسرحية المتزوجون

العمل من تأليف فيصل ندا وبطولة سمير غانم وجورج سيدهم وشيرين وآخرون، وتناقش مشكلة المتزوجون في مصر بشكل كوميدي والمشاكل الاقتصادية التي تواجههم والفوارق بين الطبقات، أداء متميز لكل من سمير غانم وجورج سيدهم.

الكابتن جودة

مسلسل فكاهى مصرى، أنتج عام 1986 بطولة سمير غانم، سعاد نصر، محمد الدفراوى وإبراهيم نصر ونبيلة السيد، من تأليف أحمد عوض وإخراج أحمد بدر الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول مدرس تربية رياضية ينتقل للعمل في منطقة نائية من الريف المصري اسمها (بيسة الكف)، حيث لا يعتبر التعليم من أولوياتها ولا الرياضة بشكل عام، ويحاول أن ينهض بأطفال القرية، والعمل على التأقلم مع البيئة الجديدة. ويضطر لمواجهة زعيم العصابة الضاحى.

البعض يذهب للمأذون مرتين

تم إنتاجه عام 1978 بطولة : عادل إمام ونور الشريف وسمير غانم وميمي جمال ومن تأليف فاروق صبري وإخراج محمد عبد العزيز.

أخويا هايص وأنا لايص

يتفرق توأم ليشاء القدر فى اختلاف حياة كل منهما عن الآخر، بينما يعيش أحدهما حياة الثراء والمتعة، ويعيش الآخر حياة عصيبة وصعبة بسبب الفقر، إﺧﺮاﺝ: حسن عبد السلام (مخرج مسرحي) عادل صادق (مخرج تليفزيوني) والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ: عبدالرحمن شوقي، بطولة سمير غانم دلال عبدالعزيز إيفا رشوان توفيق محمد التاجي رجاء أمين.

فوازير فطوطة

قدمت فوازير فطوطة لأول في موسم رمضان عام 1982 وكانت الفوازير والشخصية فكرة المخرج فهمي عبد الحميد، وكشف ابنه وائل في تصريحات سابقة أنه كان من ألهم والده ملامح الشخصية حين ظهر أمامه بملابس واسعة كان شكلها مضحكًا عليه.

حكاية ميزو

معتز أبو العز والشهير باسم (ميزو) شاب مستهتر ورث عن ابيه ثروة، أنفقها في اللهو ومطاردة الفتيات، ما أدى إلى إفلاسه، يتعرف عن طريق الصدفة على (نفيسة) الفتاة الغنية الساذجة فيحاول أن يستميلها نحوه ويخدعها باسم الحب، لتتصاعد الأحداث.

مسلسل فكاهي أنتج عام 1977 بطولة سمير غانم و فردوس عبد الحميد ، إسعاد يونس ، حسين الشربيني ، نعيمة وصفي و سامي فهمي ، من تأليف لينين الرملي وإخراج محمد أباظة.

الزواج على الطريقة الحديثة

هذا الفيلم هو أول فيلم يخرجه صلاح كريم كما لم يخرج بعده سوى فيلم إحنا بتوع الإسعاف، وقامت سعاد حسني بدور نهى وهي ابن خالة حسن يوسف وقام بدور أحمد ابن خالة نهى، والفيلم تدور أحداثه على أن نهى وأحمد يعشقان بعضهما ويريدان أن يتزوجا لكن تقابلهم بعض المشاكل على أن والد نهى لا يوافق على الزواج والدتها أيضا لا توافق على الزواج ووالد نهى سوف يحضر لابته عريس جديد وهو غنى من جميع النواحى وهوالممثل الكبير عبد المنعم إبراهيم ولكن نهى ستقوم بعمل بعض المقالب في العريس حتى لا يتم الزواج وقد اتفقت هي واحمد (حسن يوسف)بانهم سوف يتزوجون من وراء اهاليهم.

الرجل الذي عطس

هو فيلم كوميدي مصري تم عرضه في دور العرض في 1 أبريل عام 1985، من إخراج عمر عبد العزيز، وتأليف لينين الرملي، وبطولة كل من سمير غانم وليلى علوي وشهيرة وحسن مصطفى وأحمد بدير.

وعانى مسعد (سمير غانم) من الإصابة الدائمة بالعطس ويخبره الطبيب بأنه سوف سيموت بعد أشهر قليلة، ويعينه مراد مدير عام الشركة (حسن مصطفى) أمينًا للمخازن بعد أن عرف أن أيامه معدودة ويستمر المدير في اختلاس أموال الشركة مستغلًا حالة مسعد، ويتزوج مسعد من زميلته مهاودة (شهيرة).

أميرة حبي أنا

أنتج هذا الفيلم عام 1974م، من بطولة سعاد حسنى، حسين فهمى، سمير غانم ، كريمة مختار ، عماد حمدي . تدور أحداث الفيلم حول عادل نجيب الذي يعمل في شركة ومتزوج من أماني ابنة رئيس الشركة. يقع عادل في حب فتاة اسمها "أميرة" تعمل في نفس الشركة، وتستمر أحداث الفيلم بالتصاعد بعد أن يعرف والد نبيلة بعلاقة أميرة وعادل.

تجبها كده تجلها كده هى كده

فيلم مصري كوميدي من إنتاج شركة بيراميدز للسينما والإنتاج الفني عام 1983، ومن بطولة كل من مديحة كامل وسمير غانم وفاروق الفيشاوي وليلى علوي، وقد تمت صياغة فكرة الفيلم وكتابة مشاهده الأساسية في ليلة واحدة، في سهرة جمعت أبطال العمل، وتم اختيار اسم الفيلم من جملة يقولها الفنان سمير غانم داخل الفيلم، ويتناول الفيلم قصة حب فاشلة بين موظف وزميلته في العمل، حيث أن عزت وحسن (فاروق الفيشاوي و سمير غانم) أصدقاء وزملاء في العمل.