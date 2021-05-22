محمد الفلاح - ليدي جاجا تكشف قصة الاعتداء الجنسي الذي سبب لها الانهيار

السبت 22 مايو 2021

فاجأت المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا الوسط الفني، بحديثها عن مأساة أصابتها في بداية مشوارها الفني.



وقالت ليدي جاجا إنها حملت في سن التاسعة عشرة، بعد أن اغتصبها منتج موسيقي في بداية مشوارها الفني، في صدمة قالت إنها أصابتها "بانهيار نفسي تام".

وتحدثت المطربة ومؤلفة الأغاني صراحة عن محنتها خلال مشاركتها في برنامج "أنا الذي لا تراه" الذي تقدمه محطة "أبل تي في بلس"- وهو برنامج من إنتاج أوبرا وينفري والأمير هاري، ويركز على الصحة العقلية.

ليدي جاجا تذكرت إصابتها بحالة انفصال تام عن العالم، بعد سنوات من تعرضها لواقعة اغتصاب وقالت "لعدة سنوات، لم أكن نفس الفتاة".

وقالت جاجا إن حالتها شخصت بعد عدة سنوات بأنها حالة اضطراب ما بعد صدمة، بعد دخول المستشفى للعلاج من ألم مزمن.

النجمة الفائزة بجائزتي غرامي وأوسكار، قالت إن ذلك المنتج "احتجزها" داخل ستوديو وهدد بحرق موسيقاها إذا لم تخلع ملابسها.

رفضت جاجا إعلان اسم ذلك المنتج، موضحة أنها "لا تريد أبدا مواجهة ذلك الشخص مرة أخرى".

وكانت جاجا أعلنت لأول مرة خلال مقابلة مع هوارد ستيرن عام 2014، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل منتج يكبرها بعشرين عاما، وقالت إن تلك الواقعة كانت هي التي ألهمتها لتأليف أغنيتها بعنوان "خنزير" عام 2013.