عبير صبري ناعية سمير غانم: "حزن كبير عليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الفنانة عبير صبري، الفنان القدير الراحل سمير غانم الذي وافته المنية أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

وكتبت عبير، عبر حسابها على إنستجرام: "ربنا يرحمك يا أستاذ يا طيب.. حزن كبير عليك، ربنا يرحمك ويتجاوز عن سيئاتك ويغفر لك ويدخلك الجنة، ويصبر إيمي ودنيا بناتك ويشفي أستاذة دلال، ويقومها بألف خير يا رب".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، أمس الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".