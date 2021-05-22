ملك أحمد زاهر توجه رسالة لدلال عبد العزيز والراحل سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، رسالة إلى الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا، الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

وكتبت ملك، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم أشفها شفاء لا يغادره سقما ورجعها يا رب لبناتها وعائلتها والناس اللي بتحبها وبتموت فيها، وأرحم الأستاذ سمير غانم وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك وصبر أهله وصبرنا جميعا يا رب.. آمين".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".