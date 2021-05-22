محمد محسن ينتهي من كتابة أول أفلامه عن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى الكاتب محمد محسن من كتابة أول أفلامه عن فيروس كورونا المستجد

وصرح “محسن” أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأنه يرشح للقيام ببطولته كل من النجم أحمد فهمي والفنان أحمد داوود لقدراتهم التمثيلية الخاصة في القيام ببطولة هذه النوعية من الأفلام.

وأضاف الكاتب بأنه يعقد حاليًا عدد من جلسات العمل مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى لبدء ترشيح أبطال الفيلم، والاستقرار على الموعد النهائي لبدء التصوير.

وكشف السيناريست أن الفيلم تبدأ أحداثه في دولة الصين وتنتهي في مصر، ليرصد جهود الدولة المصرية في مساعدة الدول منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، ويبرز المخاطر التي تعرض لها العالم خلال تلك الفترة الحرجة التي أثبتت فشل دول كبرى تدعي الحنكة السياسية في إدارة تلك الأزمة الطارئة.